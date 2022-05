Le meilleur sur toute la ligne

L’opérateur Moov Africa Togo (Maroc Telecom/Groupe Etisalat) fait sa promo.

Son directeur pays, Abdellah Tabhiret souligne que les progrès accomplis par le Togo en matière numérique sont, en partie, le résultat d’une politique dynamique de Moov.

Et M. Tabhiret de mentionner le second câble sous-marin haut-débit qui raccorde le Togo grâce à un investissement de Maroc Telecom.

Moov est également l’opérateur qui a réalisé le plus d’investissements ces dernières années et qui offre les tarifs les plus bas du marché, assure le DG.

De 30 à 40% moins chers que le concurrent Togo Telecom (Groupe Axian), précise Abdellah Tabhiret

Avec le développement des datas et des services en ligne, la croissance est forte pour les deux acteurs.