Créé en 2017 à Aix-Marseille-Provence, le nouveau Hub des innovations émergentes entre l’Europe et l’Afrique, Emerging Valley est un sommet international qui attire en Provence les investisseurs, les start-ups africaines et les écosystèmes numériques africains et émergents qui veulent renforcer leur attractivité à l’internationale, développer leurs relations business et accélérer leur impact à l’échelle globale.

Le sommet se déroule le 14 décembre à Marseille.

Parmi les intervenant, le Togolais Yvon Koudam. Il est CEO et co-fondateur de la start-up ‘Kondjigbale’ qui offre des solutions innovantes destinées au monde de la santé.

Sa plateforme a pour but de faciliter le parcours de soins des populations africaines, surtout les plus vulnérables.

Elle s’adapte aux réalités du terrain et propose des services accessibles en ligne ainsi qu’en hors connexion.

Passionné par les nouvelles technologies et le développement de sa communauté, il est très engagé dans la mise en valeur de l’entreprenariat auprès des jeunes et des activités socio-économiques de son pays.