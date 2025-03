Le Togo mise sur l’imagerie satellitaire pour accélérer sa transformation numérique

Le ministère de l'Économie numérique et de la Transformation digitale ambitionne de faire de l’exploitation des technologies satellitaires un levier stratégique pour le développement du Togo.

Conscient du potentiel des images issues des satellites, il souhaite équiper les professionnels d’outils performants leur permettant de transformer ces données en informations exploitables.

Dans cette optique, le pays a adopté Mosaiks, un outil capable d’extraire des informations précieuses à partir d’images satellitaires et de les utiliser dans divers secteurs.

Pour assurer une meilleure appropriation de cette technologie, une formation sur l’utilisation de Mosaiks est prévue le 22 mars à Lomé. Elle est destinée aux chercheurs, enseignants, et étudiants en master et doctorat, en particulier ceux évoluant dans les domaines de la géographie, l’agronomie, les sciences sociales et économiques.

L’un des points forts de cette formation réside dans l’exploration des applications concrètes de Mosaiks dans plusieurs domaines clés :

Géographie : suivi de l’évolution des paysages et évaluation des changements environnementaux.

Agronomie : surveillance des cultures, optimisation des rendements agricoles et gestion des ressources naturelles.

Urbanisme : planification des infrastructures et gestion intelligente des espaces urbains.

Gestion des ressources naturelles : identification des zones à risque, surveillance des forêts et suivi des évolutions climatiques.

L’intégration des technologies satellitaires représente un enjeu majeur pour le Togo, confronté à des défis croissants en matière d’urbanisation, d’agriculture et de gestion environnementale. L’exploitation de données précises et actualisées permettra au pays de mieux orienter ses décisions stratégiques, en s’appuyant sur des informations fiables et détaillées.