Le Togo se protège

Six Togolais figurent dans le classement réalisé par le site Ciberobs, spécialisé en cybersécurité.

Ils font partie des ‘100 acteurs influents en cybersécurité en Afrique’.

Outre Cina Lawson, la ministre de l’Économie Numérique et de la Transformation Digitale, on trouve les noms de Gbota Gwaliba, directeur général de l’Agence Nationale de la Cybersécurité, et de Palakiyem Assih, directeur technique de Cyber Défense Africa.

Le classement se base sur des critères tels que l’innovation technologique, la recherche, la sensibilisation, les initiatives de formation.

Le Togo espère devenir un leader régional en matière de cybersécurité.

CIberobs est une association dont la mission est de sensibiliser

sur la cybersécurité en Afrique afin de mutualiser les efforts dans le domaine.