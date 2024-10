Le Togo veut devenir leader en cybersécurité

Le Togo entend s'imposer comme un acteur régional dans le domaine de la cybersécurité avec un investissement de près de 3 milliards de Fcfa sur les quatre prochaines années.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Sécurité, Calixte Madjoulba, lors du lancement de la stratégie nationale de la cybersécurité, ce vendredi à Lomé.

Cette nouvelle politique vise à répondre aux menaces croissantes dans le cyberespace tout en développant les compétences nationales et en renforçant les infrastructures critiques du pays.

Le document stratégique est le fruit d’un travail initié en 2022 par l’Agence nationale de cybersécurité (Ancy), avec le soutien de son bras opérationnel, Cyber Defense Africa (CDA).

Entre 2024 et 2028, le Togo compte concentrer ses efforts autour de quatre axes principaux :

Promouvoir une culture de la cybersécurité auprès de la population et développer des compétences techniques nationales. L'un des objectifs est d'intégrer l'enseignement de la cybersécurité dans les programmes scolaires, dès le primaire et le secondaire, ainsi que dans l’enseignement supérieur et professionnel. Un large programme de sensibilisation sera également mis en œuvre pour que les citoyens deviennent des acteurs de la sécurité numérique. Renforcer le système de réponse aux incidents de cybersécurité. Il s'agira notamment de mettre en place des mécanismes efficaces pour détecter et réagir aux cyberattaques, tout en développant une structure robuste capable de traiter ces incidents de manière rapide et coordonnée. Créer un cadre harmonisé pour la collecte de preuves numériques et la lutte contre la cybercriminalité. Ce volet vise à établir des règles techniques claires pour la gestion des données numériques et à renforcer les mécanismes juridiques de poursuites des délits cybernétiques. Une entité unique sera créée pour superviser cette lutte contre la cybercriminalité, garantissant une réponse cohérente et efficace. Sécuriser les systèmes d’information des infrastructures critiques. La protection des systèmes d’information de l’administration publique, des opérateurs de services essentiels, et de l’économie numérique est un aspect prioritaire de cette stratégie. Les autorités cherchent à assurer une protection continue contre les menaces croissantes dans ce domaine.

Dans un monde de plus en plus connecté, le Togo mise sur la sécurité numérique pour protéger ses infrastructures et ses données, face à des menaces qui évoluent rapidement.

« À cette ère de la transformation digitale, il faut protéger les données et les systèmes d’informations face à des menaces de plus en plus complexes. C’est une dynamique porteuse d’immenses opportunités », a déclaré le Commandant Gbota Gwaliba, directeur général de l'Ancy. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité des infrastructures critiques et de maintenir la confiance des citoyens dans l’usage des services numériques.

Les autorités soulignent que la cybersécurité n’est pas seulement une affaire de gouvernements ou de spécialistes. Chaque citoyen doit jouer un rôle actif dans la protection du cyberespace national. En ce sens, la stratégie nationale vise à impliquer tous les acteurs, qu’ils soient du secteur public, privé ou de la société civile.

« Cette rencontre marque une étape cruciale dans le système d’information de notre pays et la promotion d’un cyberespace résilient. Peu importe la position à laquelle nous sommes, chacun doit apporter sa contribution à la production de la sécurité nationale sous toutes ses formes », a déclaré le ministre Calixte Madjoulba.

Le lancement de cette stratégie marque une étape clé dans le développement de la sécurité numérique au Togo.