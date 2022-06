Le Togo veut prendre sa place dans l'industrie des noms de domaine

La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a annoncé mardi son engagement à fournir à dix opérateurs de registre africains de domaines de premier niveau géographiques (ccTLD) des formations pratiques et des outils destinés à les aider à prendre leur place dans l'industrie des noms de domaine.

L'ICANN et ses organisations partenaires, le secteur du développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT-D), l'Association africaine de noms de domaine de premier niveau (AfTLD), le Network Startup Resource Center (NSRC) et l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), se sont engagés auprès de la Coalition pour le numérique « Partner2Connect » à contribuer aux objectifs du projet, ainsi qu'à l'objectif général de promouvoir la transformation numérique dans les communautés difficiles à connecter.

Dans le cadre du projet pilote, les dix opérateurs de registre ccTLD originaires du Niger, du Togo, du Bénin, de la République du Congo, des Comores, du Madagascar, de l'Angola, du Liberia, du Zimbabwe et de la Gambie, pourront profiter de l'expertise de l'ICANN et des organisations partenaires qui travaillent ensemble en vue d'un objectif commun qu'elles ne peuvent pas atteindre toutes seules.

Les 10 opérateurs de registre ccTLD recevront une formation spécialisée dispensée par des experts du secteur, par le biais d'une combinaison de cours en ligne, d'ateliers pratiques et de webinaires

La formation abordera un éventail de thématiques allant des bonnes pratiques en matière de sécurité du système des noms de domaine et de gouvernance des registres jusqu'à la rédaction de business plans et de plans marketing, en passant par les noms de domaine internationalisés et l'acceptation universelle.

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié.

La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.