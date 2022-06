Les nouvelles tendances technologiques présentées à Lomé

Le premier séminaire international sur les nouvelles tendances technologiques aura lieu à Lomé le 21 juin.

Une rencontre organisée par TechFuPro, en collaboration avec l'incubateur Nunyalab et l'université Vaasa de Finlande.

Elle réunira, en présentiel et via Zoom, les professionnels des nouvelles technologies, des informaticiens, des acteurs du e-commerce et de la Fintech.

Il sera question d’intelligence artificielle, d’énergies renouvelables, de villes intelligentes, de réalité virtuelle, de Blockchain et d’objects connectés, notamment.