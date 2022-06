Lourde amende infligée à Togocom

En novembre 2020, l'ARCEP avait demandé à l’opérateur Togo Cellulaire (Groupe Togocom) de tout mettre en œuvre pour garantir une qualité et une disponibilité de services conformément à son cahier des charges.

‘Plus de 18 mois après, force est de constater qu'en dépit de toutes les relances et alertes, la situation s'est fortement dégradée. En effet, l'on assiste à une recrudescence et une succession de cas de plus en plus graves d'indisponibilité sur le réseau de l'opérateur, privant des centaines de milliers de consommateurs de services mobiles voix et data pendant plusieurs heures. Cette situation a pris de l'ampleur particulièrement dans les régions septentrionales du pays’, indique un communiqué publié lundi par lime gendarme des télécoms.

De fait, l’ARCEP a infligé à Togo Cellulaire une amende de plus de 2,3 milliards de Fcfa correspondant à 2% de son chiffre d'affaires de l'exercice 2021