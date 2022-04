Meilleure qualité de service

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le gendarmé des télécoms, a lancé mardi une campagne de mesure qualité sur l’ensemble du territoire.

En collaboration avec les deux opérateurs (Togocom et Moov Africa Togo) elle va tester les connexions voix (2G) et data (3G et 4G)

La qualité de service (QoS, Quality of service) désigne toute technologie capable de gérer la transmission des données, tout en réduisant la perte de paquets (congestion), la latence et la gigue (encombrement) sur les réseaux.

L'ARCEP mène régulièrement des mesures de qualité de service.