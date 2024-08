Menace omniprésente

Les cybercriminels ne se contentent plus de cibler les entreprises privées; les administrations publiques sont désormais dans leur ligne de mire.

Avec l’intensification des menaces à l’échelle mondiale, ces criminels cherchent à exploiter des données sensibles au sein des gouvernements, mettant en péril la sécurité nationale et la continuité des services publics.

Le contexte sécuritaire international est de plus en plus fragile, et les cybercriminels profitent de cette vulnérabilité pour cibler les données sensibles des pays.

Leur objectif est simple : bloquer l’évolution de tout un pays en paralysant ses systèmes d’information. C’est dans ce contexte que l'Agence Nationale de Cybersécurité (ANCy) du Togo, épaulée par son bras opérationnel, Cyber Defense Africa (CDA), intensifie ses efforts pour contrer ces menaces.

"Avec l'augmentation exponentielle des cyberattaques, la sécurité informatique est devenue une priorité absolue pour les gouvernements et les entreprises. La protection des systèmes d'information et des données est essentielle pour garantir la continuité des opérations et la confidentialité des informations," a déclaré Gbota Gwaliba, Directeur Général de l’ANCy.

C’est dans ce cadre qu'une session de formation a été ouverte mardi à Lomé, destinée aux administrateurs systèmes de l’administration publique togolaise.

L’objectif est de leur fournir les premières armes nécessaires pour protéger les données sensibles avant d’avoir recours à l'ANCy en cas de besoin.

Jusqu’à présent, les cyberattaques au Togo ont principalement ciblé des acteurs du secteur privé, notamment dans les domaines financier, hôtelier, et autres. Cependant, l'augmentation des menaces contre les administrations publiques souligne l’urgence de renforcer la cybersécurité à tous les niveaux.