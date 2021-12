Mieux que les Etats-Unis

Au Togo, un pays d'environ 8 millions d'habitants où le revenu moyen est très faible, il a fallu moins de deux semaines au gouvernement pour concevoir et lancer un système entièrement digital permettant de verser des aides financières à environ un quart de la population adulte.

Bloomberg Businessweek publie un article très élogieux sur Novissi mis en place par les autorités dès le début de la crise sanitaire en mars 2020.

Le Togo a fait plus vite et beaucoup mieux que le programme américain qui s’apparente à un dinosaure, explique Anit Mukherjee, chercheur au Center for Global Development.

Novissi, qui signifie ‘solidarité’ en langue locale ewe, est une idée originale de Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique et de la Transformation numérique, rappelle Bloomberg.