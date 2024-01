NunyaLab couve ses petits

L’incubateur NunyaLab peut être fier du chemin parcouru.

Depuis 4 ans, il a offert des formations à 1.600 jeunes et 79 projets ont été incubés.

Une quarantaine sont en activité dans les secteurs technologiques (solutions informatiques, applications, places de marché …).

NunyaLab bénéficie du soutien du gouvernement, et du PNUD.

Un incubateur est une structure ou une organisation qui fournit un soutien et des ressources aux start-ups et aux entrepreneurs au stade précoce de leur développement. L'objectif principal d'un incubateur est d'aider ces jeunes entreprises à croître et à prospérer en leur offrant un environnement propice à l'innovation et à la réussite.

Les start-ups qui rejoignent un incubateur bénéficient généralement d'un environnement de collaboration, de ressources partagées et de conseils experts pour les aider à transformer leurs idées en entreprises prospères.