Le gouvernement et Bboxx, ont signé récemment un protocole d'accord (MoU) pour vendre des smartphones au Togo sur une base Pay As You Go.

Les parties affirment que l'accord améliorera l'inclusion numérique et la fourniture de services publics digitaux grâce au déploiement de smartphones dans le pays.

La formule Pay As You Go est une alternative flexible aux forfaits mensuels ou à l’acquisition d’un téléphone mobile.

Le smartphone permet aux utilisateurs d’accéder à internet, à la banque mobile et à une multitude de services et d’applications.

Cette initiative est à mettre au crédit de Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique et de la Transformation digitale.

Bboxx, basé à Londres, est implanté au Togo où il commercialise des kits solaires grand public destinés au zones rurales.

Le magazine spécialisé TelecomPaper vient de publier un article dans lequel le projet est détaillé.