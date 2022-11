GVA Togo et Togo Telecom ont perdu leur leadership ouest-africain en matière de prix. C’est désormais Moov Africa (Maroc Télécom) qui propose les tarifs les plus bas pour l’accès à la fibre FTTH (de bout en bout: la connexion est intégralement en câble fibre optique, contrairement à la FTTLA qui utilise un câble coaxial).

Les filiales Moov Africa proposent désormais des offres les moins chères dans toutes les gammes grâce aux nombreux avantages qu’elles accordent, en plus de l’accès internet fixe. Ces avantages se caractérisent notamment par des appels fixes illimités intra réseau, des forfaits voix fixes inter-réseau, des forfaits voix mobiles ou des forfaits data mobiles, gracieusement offerts aux abonnés.

Information donné mardi par l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques).

‘Elle encourage vivement les fournisseurs d’accès Internet au Togo à faire preuve de plus de générosité et d’innovation dans leurs offres, à l’instar des meilleures tendances observées dans la sous-région et dans le reste du monde’, indique un communiqué.