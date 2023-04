Prudence est mère de sûreté.

La plupart des hôtels togolais ne disposent pas d'un système informatique robuste et donc bien protégé contre les intrusions.

C’est la conclusion à laquelle est parvenue l’Agence nationale de la cybersécurité (ANCy).

Idem pour les réseaux Wi Fi proposés aux clients. Ceux-ci s’exposent à de graves menaces sur le contenu de leurs données parfois très sensibles.

‘Vous ne pouvez pas imaginer toute la facilité avec laquelle nous avons pu accéder aux données clients et les genres d’informations que nous avons pu collecter. Imaginez un seul instant si c’était des cybercriminels ?’, s'est interrogé le commandant Gbota Gwaliba, directeur général de l’Ancy.

Cette situation ne concerne pas uniquement les hôtels.

Le problème avec le Wi Fi public est la quantité faramineuse de risques inhérents à ces réseaux. Les gérants d'entreprises sont convaincus d'offrir un service précieux à leurs clients, mais la sécurité sur ces réseaux est bien souvent laxiste, si ce n'est complètement inexistante.

L'une des menaces les plus fréquentes sur ces réseaux est ce que l'on appelle les attaques de type ‘Man-in-the-middle’.

Fondamentalement, c'est une forme d'écoute illicite. Lorsqu'un ordinateur se connecte à Internet, des données sont envoyées d'un point A (l'ordinateur) à un point B (le service ou site web) et des vulnérabilités peuvent permettre à un attaquant de s'immiscer dans ces transmissions et de les ‘lire’. Et alors, ce que vous pensiez être privé, ne l'est plus du tout.

Il y a aussi les points d'accès illicites qui piègent les victimes persuadés de se connecter à un réseau légitime parce que le nom de ce réseau leur inspire confiance.

Supposons par exemple que vous séjournez à l'hôtel Bellevue et que vous vouliez vous connecter au Wi-Fi. Or, vous avez cliqué sur Belvue en pensant avoir sélectionné le bon réseau. Erreur fatale ! Vous venez de vous connecter à un point d'accès illicite, configuré par des cybercriminels qui peuvent désormais visualiser vos informations sensibles.

Prudence est mère de sûreté.