Région des Savanes : le digital comme moteur de croissance locale

La fracture numérique reste l’un des freins majeurs au développement équitable du Togo.

Alors que le sud du pays s’adapte peu à peu à la transformation digitale, les régions du nord, notamment les Savanes, peinent à suivre le rythme. Faible connectivité, manque de formation, isolement entrepreneurial : les obstacles sont nombreux pour les petites structures.

C’est pour inverser cette tendance que le programme Tech Immersion Plus s’installe du 8 au 11 avril dans la région des Savanes. Portée par le ministère de l’Économie numérique via l’Agence Togo Digital, l’initiative vise à rapprocher les outils et compétences numériques des entrepreneurs locaux.

Pensé comme un véritable levier d’autonomisation, Tech Immersion Plus offre aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) un parcours de formation concret, axé sur des besoins opérationnels : outils numériques, marketing digital, gestion financière, data… Tout y est pour permettre aux bénéficiaires d’exploiter pleinement les opportunités du digital.

Le programme s’inscrit dans le cadre du projet ProDigiT, soutenu par la GIZ, avec le cofinancement de l’Allemagne, de l’Union européenne et du Luxembourg. Une preuve que l’inclusion numérique est aussi une priorité pour les partenaires techniques du Togo.

Au-delà de la montée en compétence, le programme vise à stimuler l’émergence d’un véritable écosystème numérique local, en favorisant la mise en réseau, les échanges d’expériences et la collaboration entre porteurs de projets.

Avec Tech Immersion Plus, le digital n’est plus l’apanage des grandes villes. Il devient un outil accessible pour tous, au service d’une croissance plus inclusive et équilibrée sur l’ensemble du territoire togolais.