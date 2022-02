Renforcer les compétences numériques des jeunes

L’OIF a lancé lundi la phase pilote de son projet ‘D-CLIC, formez-vous au numérique’ afin de contribuer aux efforts de ses Etats et gouvernements membres en faveur de l’emploi des jeunes et des femmes, indique vendredi L’Economiste.

Cette phase-pilote concerne 10 pays parmi lesquels le Togo.

L’objectif est de renforcer les compétences numériques individuelles et professionnelles des jeunes et des femmes de l’espace francophone pour améliorer leurs qualifications et l’accès à l’emploi.

20 cursus de formation professionnelle sont proposés à cet effet avec des certificats dans les métiers de la communication, du marketing, de l’interface utilisateur, de la création numérique, de la conception et du développement de solutions numériques.

‘Pour participer pleinement au développement du pays, on ne peut pas oublier la formation numérique. Notre défi est d’appuyer le gouvernement, les entreprises, les acteurs privés afin que la formation des jeunes dans ce domaine puisse favoriser leur insertion professionnelle’ a déclaré Thi Hoang Mai Tran, représentante de l’OIF à Lomé.

La formation durera 7 mois.