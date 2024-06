Robotique éducative : les candidats togolais sont les bienvenus

L'Ambassade de Turquie à Lomé a annoncé la possibilité pour les ingénieurs togolais de participer au concours international de robotique qui aura lieu du 16 au 19 octobre à Erzurum.

Les projets soumis devront être pertinents et s’orienter vers les secteurs de l’éducation.

Ce concours a été initié il y a une dizaine d'années dans le but de promouvoir les avancées technologiques et de stimuler l'intérêt pour les sciences et l'ingénierie parmi les jeunes.

Erzurum, une ville située dans la région orientale de la Turquie, a été choisie pour son engagement à devenir un centre d'innovation et de recherche. Chaque année, l'événement attire un nombre croissant de participants et de visiteurs, renforçant ainsi la réputation de la ville comme un pôle de technologie émergent.