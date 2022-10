Tout est en ordre

Le groupe américain Meta (ex-Facebook) a assuré mardi avoir résolu la panne mondiale ayant affecté les milliards d'utilisateurs de sa messagerie instantanée WhatsApp, une des plus populaires au monde.

WhatsApp, qui a dépassé les deux milliards d'utilisateurs dans le monde en février 2020, est l'une des messageries gratuites les plus populaires dans le monde. Elle a été rachetée par Facebook en 2014 pour un peu plus de 19 milliards de dollars, la plus grosse acquisition jamais réalisée par le groupe de Mark Zuckerberg.

Sur Twitter, le hashtag #whatsappdown (WhatsApp en panne) faisait partie des tendances les plus populaires dans le monde mardi matin.

Des utilisateurs du réseau social à l'oiseau bleu ironisaient sur la panne de la messagerie instantanée en prédisant que Twitter allait en profiter et connaître un afflux de connexions.

Une fois le service rétabli, de nombreux internautes ont fait part de leur soulagement. Et sur Instagram (groupe Meta), plusieurs millions de messages évoquaient la panne sous le hashtag #whatsapp.

Les services de Meta, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que les messageries WhatsApp et Messenger, ont déjà été victimes d'une panne géante sans précédent l'an dernier. La durée et l'ampleur de cette interruption de quatre services utilisés par des milliards de personnes en avaient fait un incident majeur, à tel point que Downdetector l'avait alors identifié comme "la plus importante qu'ait jamais observée" le géant des réseaux sociaux. Facebook avait à l'époque reconnu que l'incident était lié à une erreur de leur part et non à un problème technique.

Au Togo, les services de WhatsApp ont été rétablis en milieu de matinée.