La TNT devrait débarquer au Togo en 2022.

La Télévision Numérique Terrestre est faite, comme son nom l’indique, pour être reçue par voie terrestre, c’est-à-dire grâce aux émetteurs disséminés sur le territoire.

La TNT qui est en train de voir le jour sur le continent africain est un cocktail tonique de chaînes gratuites, de chaînes payantes et de services innovants.

Lancer la TNT est un passage quasiment obligé mais complexe.

Le téléspectateur devra acheter de nouveaux équipements numériques pour recevoir les programmes à l’aide d’un décodeur.

La TNT constitue aussi une nécessité technique pour les diffuseurs : les Etats ne peuvent plus continuer de diffuser leurs chaînes de télévision sur l’ancien réseau analogique, car les fabricants ne livrent plus ces équipements. En cas de panne, il devient difficile de réparer les infrastructures, faute de matériel analogique disponible auprès des distributeurs.

La TNT est aussi un moyen de remettre à plat et de rénover le paysage audiovisuel togolais pour le dynamiser. En utilisant le numérique, les professionnels du secteur peuvent réduire leurs coûts de production, de transmission et de diffusion, et valoriser le patrimoine national.

‘L’année 2022 doit être celle de la de la TNT’, a indiqué dimanche Casimir Badjibassa Bakaka, l’un des responsables de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication de la (HAAC).

Pour aider la population à s’équiper au meilleur prix, le gouvernement étudie différentes possibilités afin de ne laisser personne au bord du chemin.