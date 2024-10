Un espace de réflexion sur l'avenir numérique du Togo

Le Forum National sur la Gouvernance de l’Internet (IGF) se tiendra le 24 octobre à Lomé.

Il réunira des représentants du gouvernements, de la société civile, du secteur privé, ainsi que des acteurs de la communauté technique et académique. Cette diversité de participants permet d'aborder les défis liés à l'Internet d'une manière globale et inclusive, avec l'objectif de trouver des solutions communes.

Le Togo, en pleine transformation numérique, organise ce forum à un moment crucial.

L’IGF servira de cadre de concertation pour examiner des questions clés telles que la sécurité en ligne, la protection des données, l’inclusion numérique, et la liberté d’expression sur Internet.

Les débats aborderont également les opportunités offertes par l’Internet pour le développement socio-économique du Togo et de la sous-région ouest-africaine. Alors que le pays progresse rapidement dans sa transition numérique, l’importance d’une gestion responsable et durable de l’Internet est primordiale pour garantir une connectivité accessible et sécurisée.