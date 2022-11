Un flux d'excellente qualité

La chaîne publique nationale (TVT) sera diffusée en Full HD sur le bouquet Canal+.

'Le Full HD est le niveau le plus évolué en terme de diffusion’, a indiqué vendredi Pape Maguette Gueye, directeur général de l’opérateur français au Togo.

Les diffuseurs full HD (moniteurs, TV, vidéoprojecteurs) et les sources full HD (lecteur blu-ray par exemple, chaînes TNT HD)peuvent respectivement afficher et fournir des signaux vidéo dont la définition est de 1920 x 1080 pixels. Ce n'est pas une "norme" mais cette appellation est celle qui se rapproche le plus de la norme HD TV 1080p.

En comparaison aux précédentes générations d'écrans et TV SD, le niveau de détails obtenu en full HD et de façon générale la qualité est excellente, ce qui permet par exemple de se rapprocher de l'écran et facilite l'immersion.

Les équipements Full HD sont généralement dotés d'une connectique vidéo numérique (HDMI par exemple) permettant la prise en charge de flux vidéo dans cette définition. Ils peuvent également être dotés d'un traitement d'upscaling spécifique pour améliorer l'affichage des flux dont la définition est inférieure