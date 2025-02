Durant une semaine, Paris devient le centre névralgique de l’intelligence artificielle (IA) en accueillant le Sommet pour l'Action sur l'Intelligence Artificielle. Cet événement d’envergure mondiale réunit plus de 100 chefs d'États, ainsi qu'un millier d’acteurs du secteur privé et de la société civile, venus des cinq continents.

L’objectif de ce sommet est fondamental : il s’agit de permettre à l’IA de tenir sa promesse initiale—celle du progrès et de l’émancipation. Toutefois, pour que cette ambition devienne réalité, il est essentiel d’établir un cadre de confiance commun, permettant à la fois de contenir les risques liés au développement technologique et d’exploiter pleinement les opportunités qu’offre l’IA.

Un focus sur l’IA au service du développement durable

Dans cette dynamique, la ministre togolaise de l’Économie numérique et de la Transformation, Cina Lawson, l’ambassadeur de France pour le Numérique, Henri Verdier, ainsi que le Groupe AFD (Agence Française de Développement) organisent, mardi, une session thématique intitulée :

« L’IA au service du développement : solutions pour un avenir durable et inclusif »

Cette rencontre vise à explorer des solutions concrètes adaptées aux réalités des pays en développement, en mettant en avant le rôle que peut jouer l’intelligence artificielle dans la résolution des défis sociaux, économiques et environnementaux.

Cette session se veut une véritable plateforme d’échange, réunissant experts, entrepreneurs et décideurs politiques autour d’initiatives inspirantes et impactantes. Elle ambitionne d’offrir la parole aux acteurs qui déploient l’IA sur le terrain et de co-construire une vision ambitieuse et partagée du rôle de l’intelligence artificielle dans le développement durable.

Un débat essentiel pour façonner l’avenir de l’IA et garantir qu’elle serve véritablement le bien commun.