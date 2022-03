Une 'Déclaration de Lomé' sur la cybersécurité

Le Sommet sur la cybersécurité s’est achevé jeudi à Lomé.

Les deux journées d’échanges ont abouti à une déclaration dite ‘Déclaration de Lomé’.

Ce document identifie les pistes de coopération et de coordination entre les parties prenantes.

Selon des sources officielles, la Déclaration de Lomé invite à la signature et à la ratification de la convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel – dite ‘Convention de Malabo’ – afin de permettre l’essor d’un cyberespace africain sûr, la mise en place d’un cadre légal et réglementaire spécifique à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité.

Le document à vocation panafricaine prévoit le développement de stratégies et politiques de cybersécurité à travers des actions de sensibilisation, de nouvelles formations et des partenariats adéquats dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques.

Enfin, il recommande la création d’un organe de coopération régionale et d’assistance mutuelle en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité.

Reste aux dirigeants africains à appliquer, dans leur pays respectif, ces recommandations.