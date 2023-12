Une conférence sur l'intelligence artificielle (IA) se déroule à Lomé du 13 au 17 décembre à l’université de Lomé.

Elle est organisée par le Deep Learning Indaba en collaboration avec la Communauté togolaise de l'intelligence artificielle

Promouvoir et vulgariser l'IA et renforcer son impact dans des secteurs tels que l'agriculture, la santé et l’éducation, tels sont les objectifs.

Indaba est une organisation panafricaine qui vise à renforcer l'apprentissage et l’IA sur le continent. Elle est présente dans 36 pays.

La Communauté togolaise est composée de chercheurs, d’ingénieurs et de développeurs.

‘L'intelligence artificielle est en train de révolutionner la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons avec le monde qui nous entoure’, explique Sena Apeke, président du comité d’organisation d’IndabaX Togo.

L’IA s'affirme comme une force transformatrice, révolutionnant divers secteurs et améliorant l'efficacité à tous les niveaux.

L'IA a un impact significatif sur la santé, l'éducation et l'agriculture, contribuant ainsi à l'avancement de ces domaines essentiels.

Les drones et les capteurs sont utilisées dans l'agriculture de précision, optimisant les rendements des cultures. Cela inclut la surveillance de la santé du sol, la prédiction des modèles météorologiques et l'application précise d'engrais et de pesticides.

La reconnaissance d'images alimentée par l'IA est utilisée pour identifier précocement les maladies des cultures, aidant les agriculteurs à prendre des mesures rapidement et à minimiser les pertes de récoltes.

L'IA transforme l'éducation en offrant des expériences d'apprentissage personnalisées. Les plateformes d'apprentissage utilisent l'IA pour adapter le contenu éducatif aux besoins individuels des étudiants, améliorant ainsi la compréhension et la rétention.