Une qualité médiocre

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a mené du 19 avril au 14 juin 2022, en présence des opérateurs Togo Cellulaire et Moov Africa Togo, une campagne nationale de mesure de la qualité des services voix, internet 3G et 4G.

L’analyse des résultats a révélé globalement un faible niveau de conformité des services par rapport aux exigences réglementaires.

En ce qui concerne les services voix, le taux d’établissement d’appel, les deux opérateurs mobiles ne sont conformes au seuil réglementaire dans aucune des 102 localités ; cependant Togo Cellulaire présente des valeurs plus proches de ce seuil alors que Moov en est très éloigné.

Pour le taux de succès d’appel, les deux opérateurs ne sont pas non plus conformes (0%) dans le grand Lomé.

Pour les coupure des appels une fois établis, les deux opérateurs présentent des conformités bien meilleures.

En matière de qualité vocale, les deux opérateurs présentent plutôt de bonnes conformités dans le grand Lomé.

En ce qui concerne les services 3G représentant la moitié du trafic global internet pour Moov et le tiers pour Togocel, là encore, il y a une absence de conformité, même si Moov fait mieux que son concurrent.

En ce qui concerne les services 4G représentant la moitié du trafic global internet pour Moov et les deux tiers pour Togocel, l’étude note que Togo Cellulaire affiche, particulièrement dans le Grand Lomé, de très bonnes performances.

Mais en dehors de cette zone les résultats sont plus mitigées pour les deux opérateurs.

L’ARCEP demande aux deux opérateurs mobiles d’améliorer ‘dans les plus brefs délais’ la qualité des services afin de la rendre conforme aux exigences règlementaire.