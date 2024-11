Une stratégie nationale pour l'IA

Le Togo a franchi une nouvelle étape dans son ambition de devenir un acteur majeur de l’économie numérique en Afrique de l’Ouest.

La ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale, Cina Lawson, a ouvert mercredi à Lomé le Grand Atelier du Digital (GAD), un événement dédié à l’intelligence artificielle (IA). Elle était accompagnée de Gwilym Jones, ambassadeur de l’Union européenne au Togo.

Soutenu par l’UEet l’Allemagne, le GAD s’inscrit dans le cadre du projet de transformation numérique de l’économie togolaise.

Ce forum vise à discuter des opportunités offertes par l’intelligence artificielle et des moyens de l’intégrer efficacement dans les secteurs clés du pays.

Dans son discours, la ministre a souligné l’importance stratégique de l’IA pour améliorer la qualité et l’efficacité des services dans des domaines prioritaires tels que l’éducation, la santé, l’agriculture et la protection sociale.

« Il faut absolument que nous puissions intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation pour améliorer la qualité des cours donnés, dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de la protection sociale », a-t-elle affirmé.

L’un des objectifs principaux du Grand Atelier du Digital est l’élaboration d’une stratégie nationale pour l’intelligence artificielle. Cette stratégie vise à encourager l’innovation technologique, à mettre en place un cadre réglementaire adéquat pour encadrer l’utilisation de l’IA, à protéger les données personnelles et garantir la sécurité des utilisateurs et identifier et anticiper les risques potentiels liés aux nouvelles technologies.

Gwilym Jones, a réitéré l’engagement de l’UE à accompagner le pays dans sa transformation digitale.

Avec cette initiative, le Togo affiche clairement son ambition de devenir un hub technologique régional.