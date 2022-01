Ce 17 janvier marque le 25e anniversaire du lancement du site republicoftogo.com.

Premier site d’information du Togo, il fut aussi l’un des premiers crées en Afrique à une époque - fin des années 90 - ou l’accès internet était très limité ou tout simplement inexistant.

Comme souvent, le Togo fut un visionnaire et le président Gnassingbé Eyadema, qui n’était pas un féru de technologie mais un instinctif, compris très vite tout l’intérêt que ce média naissant pouvait apporter à son pays. Un moyen de s’affranchir du carcan de la presse traditionnelle.

Le site accompagne depuis un quart de siècle les évolutions du pays en couvrant les grands dossiers relatifs à la politique, à la diplomatie, à la santé, à l’économie ou à l’éducation et en contribuant à une meilleure compréhension des enjeux et des défis dans un monde de plus en plus complexe.

Les changements de fond opérés depuis l’arrivée aux affaires du président Faure Gnassingbé ont été au coeur des contenus diffusés et le sont toujours car le chantier est permanent.

Le site s’est forgé au fil des ans une audience internationale de référence.

Politiciens, diplomates, journalistes, hommes d’affaires, représentants d’ONG ou membres de la Diaspora consultent l’information en temps réel depuis Washington, Pékin, Paris, Berlin, Bruxelles, Abidjan, Lagos, Tel Aviv, Dakar ou Montréal.

Mais aussi depuis Lomé, Kara, Atakpamé ou Sokodé.

Décideurs ou simples lecteurs, ils s’informent au rythme du Togo et sont autant de contributeurs à l’édification d’un Etat en devenir.

Ils sont parfois critiques, mais la critique constructive et prudente n’est-elle pas un levier du progrès ?

Des dizaines de milliers de fidèles chaque jour lisent republicoftogo.com et ses réseaux sociaux en quête d’une information pertinente et si possible exhaustive.

Acteur du débat politique et sociétal avec des valeurs d'ouverture, de modernité et d'innovation, republicoftogo.com est le site des changements à l'affût des idées nouvelles.

Il détecte les faits importants pour l’avenir, et donc pour le présent.