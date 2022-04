Vos attentes, vos besoins

Un sondage est actuellement réalisé pour connaître les attentes des Togolais en matière de nouvelles technologies.

A l’origine de l’initiative, la société E Technopole. Ce sondage a pour ambition de participer au développement durable du Togo et de l’Afrique par le numérique et de développer l’entrepreneuriat digital et l’innovation (Tech for Good) au Togo.

Les personnes intéressées peuvent répondre en ligne jusqu’au mois de juin.