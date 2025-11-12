Rubriques

Formation des magistrats contre les violences basées sur le genre

Une justice plus humaine pour les victimes © republicoftogo.com

Les acteurs de la chaîne judiciaire se mobilisent pour mieux répondre aux défis liés aux violences basées sur le genre.

Mardi à Lomé, magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire ont entamé une session de renforcement de capacités axée sur la collecte des données sensibles au genre, ainsi que la prise en charge psychologique et médicale des victimes.

Organisée par le ministère de la Justice, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), cette initiative vise à doter les praticiens du droit d’outils techniques et juridiques pour une réponse judiciaire plus efficace et plus humaine aux VBG.

Les défis sont nombreux : évaluation des faits, maîtrise du cadre juridique, gestion des preuves ou encore coordination entre les divers acteurs du système judiciaire.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large d’inclusion et de cohésion sociale, dans laquelle la justice togolaise entend jouer un rôle central.

