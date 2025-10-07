Quand le mensonge devient viral

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a réagi avec fermeté mardi à la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le 5 octobre 2025.

Dans cette séquence, un individu se présentant sous le nom de Sylvain Dodji Afoua, alias Egountchi Behanzin, affirme que le fils du ministre aurait été arrêté aux États-Unis en possession de 12 milliards de Fcfa. Rien que ça !

Une information que le chef de la diplomatie qualifie de totalement fausse et diffamatoire.

Dans un communiqué publié mardi, Robert Dussey a opposé un démenti catégorique à ces allégations, dénonçant une manipulation malveillante destinée à nuire à sa personne et à sa famille.

« Ces affirmations sont fausses, diffamatoires et totalement dénuées de tout fondement », écrit le ministre.

« Aucun membre de ma famille n’a fait l’objet d’une interpellation, d’une détention ou d’une quelconque procédure judiciaire, ni aux États-Unis, ni ailleurs », ajoute-t-il.

Le ministre évoque une “pure dénonciation calomnieuse” et indique avoir décidé d’engager des poursuites judiciaires immédiates contre l’auteur de la vidéo, ainsi que contre toute personne ou média qui relaierait ces fausses informations.

La désinformation, un fléau numérique grandissant

Au-delà du démenti personnel, cette affaire met une nouvelle fois en lumière le danger croissant de la désinformation et des manipulations numériques sur les réseaux sociaux en Afrique de l’Ouest.

Ces dernières années, le Togo comme plusieurs pays de la région ont été confrontés à la prolifération de rumeurs, vidéos truquées et contenus “deep fake”, souvent diffusés pour tromper, discréditer ou semer la confusion dans l’opinion publique.

Les fausses informations circulent désormais à grande vitesse, alimentées par des comptes anonymes ou des acteurs cherchant à instrumentaliser les plateformes numériques à des fins politiques ou personnelles.

Robert Dussey, connu pour son engagement diplomatique et sa communication mesurée, a condamné “avec la plus grande fermeté cette tentative malveillante de désinformation et de calomnie”, rappelant que la diffusion de fausses nouvelles constitue une infraction pénale.

Ce nouvel épisode relance le débat sur la responsabilité numérique des citoyens et des médias, ainsi que sur la nécessité de renforcer la lutte contre les deep fakes et la manipulation de l’information en ligne.

« La désinformation n’est pas un simple jeu sur Internet : elle détruit des réputations, déstabilise des institutions et mine la confiance publique », souligne un analyste des médias basé à Lomé.

Le ministre a annoncé que des actions judiciaires appropriées seront engagées pour sanctionner l’auteur de ces propos et dissuader de nouvelles dérives.

Ce cas pourrait également relancer la réflexion sur l’encadrement légal de la diffusion de contenus falsifiés et sur la régulation des plateformes numériques au Togo.

Dans un contexte où les fausses nouvelles se répandent plus vite que les faits, les autorités et les médias sont appelés à redoubler de vigilance et de rigueur.

Cette affaire illustre, une fois encore, les limites de la liberté d’expression à l’ère du numérique : un droit fondamental qui ne peut justifier la calomnie, la diffamation ou la manipulation.

Pour le gouvernement togolais, comme pour de nombreux acteurs publics, la lutte contre la désinformation devient une priorité démocratique et éthique.