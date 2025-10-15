Rubriques

Tendances:
Justice

Renfort dans les effectifs des greffes

Quinze nouveaux greffiers ont prêté serment mardi au Tribunal de Grande Instance de Lomé.

Une justice en cours de modernisation © republicoftogo.com

Quinze nouveaux greffiers ont prêté serment mardi au Tribunal de Grande Instance de Lomé.

Leur intégration vient renforcer les effectifs de l’appareil judiciaire, dans un contexte de forte sollicitation des juridictions. Leur présence contribuera à fluidifier les procédures, accélérer le traitement des dossiers et améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.

Acteur-clé du système, le greffier assiste le juge, authentifie les actes juridiques, et veille à la bonne tenue des registres d’audience. Il incarne la mémoire vivante de la procédure judiciaire.

Cette initiative s’inscrit dans un processus de réformes structurelles engagées ces dernières années pour rendre la justice plus rapide, plus transparente et plus proche des citoyens.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Quand le mensonge devient viral

Quand le mensonge devient viral

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a réagi avec fermeté mardi à la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le 5 octobre 2025. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.