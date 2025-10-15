Renfort dans les effectifs des greffes

Quinze nouveaux greffiers ont prêté serment mardi au Tribunal de Grande Instance de Lomé.

Leur intégration vient renforcer les effectifs de l’appareil judiciaire, dans un contexte de forte sollicitation des juridictions. Leur présence contribuera à fluidifier les procédures, accélérer le traitement des dossiers et améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.

Acteur-clé du système, le greffier assiste le juge, authentifie les actes juridiques, et veille à la bonne tenue des registres d’audience. Il incarne la mémoire vivante de la procédure judiciaire.

Cette initiative s’inscrit dans un processus de réformes structurelles engagées ces dernières années pour rendre la justice plus rapide, plus transparente et plus proche des citoyens.