Gnakadé Essossimna placée sous mandat de dépôt
Le parquet de grande instance de Lomé a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Mme Gnakadé Essossimna, poursuivie pour plusieurs infractions graves liées à la sécurité intérieure de l’État.
Le parquet de grande instance de Lomé a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Mme Gnakadé Essossimna, poursuivie pour plusieurs infractions graves liées à la sécurité intérieure de l’État.
Selon le communiqué, l’enquête a été déclenchée après la commission d’agissements réitérés constitutifs d’atteinte à la sécurité intérieure imputables à l’intéressée.
Les investigations menées par la police judiciaire ont permis de réunir des indices graves et concordants qui ont justifié son interpellation le 17 septembre 2025 et son placement en garde à vue.Au cours de la procédure, plusieurs perquisitions ont été effectuées.
Le parquet précise qu’au cours de sa garde à vue, Mme Gnakadé a délibérément détruit un élément de preuve, une action assimilée à une tentative d’entrave au cours de la justice.
À l’issue de l’enquête, les charges initiales ont été confortées, entraînant l’ouverture d’une information judiciaire pour les faits suivants :
- Incitation au soulèvement contre l’autorité de l’État
- Publication et diffusion de fausses nouvelles de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées
- Troubles aggravés à l’ordre public
- Entrave au bon fonctionnement de la justice
Présentée devant un juge d’instruction, Mme Gnakadé a été inculpée de ces faits et placée sous mandat de dépôt.
Le parquet précise que l’information judiciaire sera conduite dans le strict respect des dispositions du code de procédure pénale.