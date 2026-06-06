Les acteurs judiciaires formés à la lutte contre les disparitions forcées

Les disparitions forcées figurent parmi les violations les plus graves des droits humains. Pour mieux les prévenir et les combattre, le ministère des Droits de l'homme, avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), a organisé vendredi à Lomé une session de formation destinée aux magistrats, forces de défense et de sécurité et autres acteurs de la chaîne judiciaire.

Au cœur des travaux : la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ses implications juridiques et humaines, et les mécanismes permettant d'aligner les dispositifs nationaux sur les engagements internationaux du Togo.

Cette initiative traduit la volonté des autorités de renforcer l'État de droit, de lutter contre l'impunité et de garantir une meilleure protection des populations face à l'une des formes les plus insidieuses d'atteinte aux libertés fondamentales.