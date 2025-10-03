Rubriques

Tendances:
Justice

La justice met en garde contre l’usage abusif des plateformes numériques

Les autorités judiciaires ont rappelé vendredi le cadre légal qui encadre l’usage des réseaux sociaux dans le pays, mettant en garde contre les dérives de plus en plus fréquentes sur ces plateformes numériques.

Talaka Mawama, procureur de la République © DR

Les autorités judiciaires ont rappelé vendredi le cadre légal qui encadre l’usage des réseaux sociaux dans le pays, mettant en garde contre les dérives de plus en plus fréquentes sur ces plateformes numériques.

Si les médias sociaux – Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat ou X – sont devenus incontournables dans la vie quotidienne et professionnelle, ils peuvent également se transformer en vecteurs de menaces pour la société, a souligné le ministère public.

Outre leur utilité dans la communication, la convivialité ou le travail, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés à des fins non orthodoxes : diffusion de fausses informations, incitations à la haine ethnique ou religieuse, atteintes à la sécurité de l’État et à la vie privée, ainsi que propagation de contenus portant atteinte à la morale publique.

Un arsenal juridique déjà en place

Le Togo dispose de plusieurs textes pour sanctionner ces pratiques : le nouveau code pénal, la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité, la loi relative à la protection des données personnelles, ainsi que le code de la presse et de la communication.

Ces lois répriment notamment les injures, diffamations, atteintes à l’honneur, divulgation de secrets professionnels, diffusion de fausses nouvelles ou encore la publication de photos sans consentement.

Le Parquet a été clair : « Quiconque produira, diffusera ou partagera une publication illicite sera poursuivi sans compromis ni complaisance. Même un simple commentaire validant un contenu illicite expose à des poursuites », a averti le ministère public.

Les autorités entendent ainsi distinguer la liberté d’expression, garantie à tous, de l’injure gratuite, de la diffamation et des appels à la haine, qui relèvent du champ pénal.

Le Parquet a insisté sur la responsabilité individuelle de chaque internaute, rappelant que la loi impose à tout citoyen de dénoncer les crimes et délits dont il a connaissance.

Cette mise en garde s’inscrit dans une volonté de préserver la sécurité de l’État, la paix sociale et la bonne santé de la société face aux abus liés à l’utilisation anarchique des réseaux sociaux.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La rigueur judiciaire, clé de résolution des litiges fonciers

La rigueur judiciaire, clé de résolution des litiges fonciers

Les conflits liés au foncier se multiplient et alimentent de plus en plus de tensions sociales. Face à cette recrudescence, plusieurs organisations de la Société civile tirent la sonnette d’alarme et interpellent le système judiciaire sur ses dysfonctionnements persistants dans la gestion de ces litiges.

Gnakadé Essossimna placée sous mandat de dépôt

Gnakadé Essossimna placée sous mandat de dépôt

Le parquet de grande instance de Lomé a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Mme Gnakadé Essossimna, poursuivie pour plusieurs infractions graves liées à la sécurité intérieure de l’État.

Inculpation de Tchala Essowè confirmée par le Procureur

Inculpation de Tchala Essowè confirmée par le Procureur

Dans un communiqué publié samedi le Procureur de la République a apporté des précisions sur la situation judiciaire de Tchala Essowè alias Aamron, déjà connu des services pour des antécédents d’outrages envers les représentants de l’autorité publique et de diffusion de fausses nouvelles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.