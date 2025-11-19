Le Bâtonnier exhorte les avocats à plus de responsabilité
Le président de l’Ordre des avocats Me Claude Folly Adama, a lancé mercredi un appel à l’ensemble de ses confrères : assumer pleinement leur rôle dans la défense des justiciables et dans le bon fonctionnement de la justice communautaire de la Cédéao.
Le président de l’Ordre des avocats Me Claude Folly Adama, a lancé mercredi un appel à l’ensemble de ses confrères : assumer pleinement leur rôle dans la défense des justiciables et dans le bon fonctionnement de la justice communautaire de la Cédéao.
Le Bâtonnier a insisté sur la nécessité pour les avocats de maîtriser les textes, de connaître la jurisprudence et de comprendre les mécanismes procéduraux propres à la Cour de justice de l’organisation ouest-africaine.
Selon Me Adama, tout avocat qui saisit la Cour de justice de la Cédéao contribue directement à l’harmonisation du droit au sein de la communauté. Plaider pour la protection des droits fondamentaux ne profite pas seulement à un individu, mais renforce la légitimité de l’institution communautaire et la confiance des citoyens dans le système judiciaire.
Le Bâtonnier a rappelé que les avocats sont les premiers vecteurs de plaidoyer et de défense, les intermédiaires privilégiés entre les justiciables et la justice communautaire.
Me Adama a également insisté sur le rôle stratégique des avocats dans la construction d’un système juridique moderne, efficace et protecteur.