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Meilleure sécurité dans les prisons

Les prisons de Lomé, de Kpalimé et de Kara disposent de nouveaux équipements pour renforcer leur sécurité : un portique de détection, un scanner de colis et des caissons de rangement pour les visiteurs et les avocats des détenus.

Plus efficace que les fouilles à la main © republicoftogo.com

Les prisons de Lomé, de Kpalimé et de Kara disposent de nouveaux équipements pour renforcer leur sécurité : un portique de détection, un scanner de colis et des caissons de rangement pour les visiteurs et les avocats des détenus.

L'objectif est d'abord de protéger le personnel et de bloquer l'entrée d'objets interdits, potentiellement dangereux, selon le garde des Sceaux, Pacôme Adjourouvi. 

Jusqu'ici, les contrôles s’effectuaient par simples palpations. Les scanners sont beaucoup plus efficaces pour détecter des armes, des couteaux ou des téléphones.

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