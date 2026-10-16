Une justice rapide implique davantage de magistrats

Le président de la Cour suprême, Yaya Bawa Abdoulaye, a alerté le gouvernement sur le manque de magistrats, alors que les dossiers se multiplient.

Il s'exprimait jeudi à l'ouverture de la cérémonie de reprise des activités ordinaires de la plus haute juridiction administrative du pays, en présence du garde des Sceaux.

Le Togo compte 255 magistrats pour plus de 8,5 millions d'habitants, dont seulement 15 à la Cour suprême. Face à la hausse des procédures, ces effectifs ne permettent pas, selon lui, d'accélérer le traitement des dossiers.

Les pourvois en cassation sont passés de 280 l'an dernier à plus de 300 cette année, et chacun doit être traité en trois mois.

Ce manque de personnel explique en partie, selon lui, la lenteur de la justice, qui pénalise souvent les justiciables.