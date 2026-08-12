Rubriques

Tendances:
Médias

43 organisations contre Lomé : la controverse enfle

La lettre adressée à la Commission de la Cédéao par 43 organisations de la société civile africaines, au lendemain de l'arrêt de la Cour de justice communautaire sur la réforme constitutionnelle togolaise de mars 2024, fait bondir Le Magnan Libéré.

Le Magnan Libéré y voit une manœuvre contre le Togo © republicoftogo.com

La lettre adressée à la Commission de la Cédéao par 43 organisations de la société civile africaines, au lendemain de l'arrêt de la Cour de justice communautaire sur la réforme constitutionnelle togolaise de mars 2024, fait bondir Le Magnan Libéré.

Pour le journal, l'initiative dépasse la simple divergence d'appréciation juridique. À la lecture des recommandations formulées, il y voit la traduction d'une volonté délibérée d'isoler diplomatiquement le Togo et de fragiliser sa position sur la scène régionale.

Information additionnelle

Le Magnan Libéré N°851.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un pamphlet ridicule de la société civile africaine

Un pamphlet ridicule de la société civile africaine

La Cour de justice de la Cédéao saisie en avril 2024 par la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH) et plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, a rendu en janvier 2026 un arrêt qualifiant la révision constitutionnelle du 25 mars 2024, adoptée par une Assemblée nationale, de « changement anticonstitutionnel de gouvernement ».

Cyber-guerre

Cyber-guerre

Le Togo intensifie sa lutte contre la cybercriminalité, rapporte Togo Matin. Une nécessité : le pays est de plus en plus visé par des attaques ciblant institutions publiques, entreprises et particuliers.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.