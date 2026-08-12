43 organisations contre Lomé : la controverse enfle

La lettre adressée à la Commission de la Cédéao par 43 organisations de la société civile africaines, au lendemain de l'arrêt de la Cour de justice communautaire sur la réforme constitutionnelle togolaise de mars 2024, fait bondir Le Magnan Libéré.

Pour le journal, l'initiative dépasse la simple divergence d'appréciation juridique. À la lecture des recommandations formulées, il y voit la traduction d'une volonté délibérée d'isoler diplomatiquement le Togo et de fragiliser sa position sur la scène régionale.