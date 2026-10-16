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À Bangkok, le FMI relève la résilience des économies de l'UEMOA

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué la résilience économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l'occasion de ses Assemblées d'automne à Bangkok, rapporte L'Economiste. L'institution relève une croissance soutenue et une inflation contenue dans la zone.

Bangkok, la capitale de la Thailande © IMF

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué la résilience économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l'occasion de ses Assemblées d'automne à Bangkok, rapporte L'Economiste. L'institution relève une croissance soutenue et une inflation contenue dans la zone.

Les chiffres de l'Union vont dans ce sens. Présentés le 2 octobre au Conseil des ministres de l'UEMOA, ils font état d'une croissance de 6 % au deuxième trimestre 2026, contre 6,1 % au premier, portée par les mines, l'industrie, le commerce et les services.

L'inflation est de 0,4 %, contre -0,2 % trois mois plus tôt, et la Banque centrale (BCEAO) la projette à 1 % en moyenne sur l'année, contre 0 % en 2025. Les exportations d'or, de coton, de cacao et de produits pétroliers ont consolidé la position extérieure de l'Union.

Le FMI ne s'en tient pas aux éloges. Il cite parmi les principaux risques la guerre au Moyen-Orient, dont un scénario sévère retrancherait environ 1,5 point à la croissance de 2026-2027 et ajouterait 3 à 4 points à l'inflation. Il s'inquiète aussi de la soutenabilité de la dette dans les pays les plus endettés, du Sénégal en particulier, et du lien entre États et banques, avec des « poches de faiblesse » au Niger, au Togo et en Guinée-Bissau. Il recommande un retour au plafond de 3 % de déficit et une meilleure mobilisation des recettes intérieures.

Information additionnelle

L'Economiste N°954.pdf

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