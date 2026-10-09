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À Kara, les médecins chinois soignent sans frais

Consultations, examens et médicaments gratuits : 172 personnes en ont bénéficié au Centre hospitalier régional (CHR) de Kara, grâce à la présence de médecins de la 29e équipe médicale chinoise, indique Togo Matin.

Des équipes de médecins déployées régulièrement © republicoftogo.com

Consultations, examens et médicaments gratuits : 172 personnes en ont bénéficié au Centre hospitalier régional (CHR) de Kara, grâce à la présence de médecins de la 29e équipe médicale chinoise, indique Togo Matin.

La Chine envoie depuis des années des équipes de médecins en Afrique pour des missions de durée limitée. Ces opérations sont aussi un outil d'influence : elles font partie de la diplomatie de « soft power » de Pékin.

Information additionnelle

Togo Matin N°1663.pdf

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