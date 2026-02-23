Bonne performance des industries extractives

Dans son édition parue lundi, Le Médium annonce une hausse de 8 % des activités extractives au troisième trimestre 2025.

Selon le journal, cette progression confirme la bonne tenue d’un secteur stratégique pour l’économie nationale. Les activités extractives, qui regroupent notamment l’exploitation du phosphate, du calcaire et d’autres ressources minières, constituent l’un des piliers des exportations.

Toujours d’après Le Médium, cette hausse serait portée par une amélioration des volumes de production et une dynamique soutenue de la demande sur les marchés internationaux. L’hebdomadaire souligne également les efforts engagés ces derniers mois pour moderniser certains sites et optimiser les chaînes logistiques.