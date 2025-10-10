Rubriques

Accréditation des ambassadeurs britanniques, philippins et italiens

Le président de la République togolaise a reçu, mercredi dernier, les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s’agit des représentants de la Grande-Bretagne, des Philippines et de l’Italie, désormais officiellement accrédités auprès du Togo.

Ambassadeurs non-résidents

L’information a été rapportée par le journal Togo Réveil dans son édition de vendredi.

Ces diplomates ne sont pas basés à Lomé.

Ils exerceront donc leur mandat depuis d’autres capitales, comme c’est souvent le cas dans le cadre de missions diplomatiques non résidentes, notamment pour les pays avec lesquels les relations sont suivies mais ne nécessitent pas une présence permanente sur le territoire.

Information additionnelle

Togo Réveil N°643.pdf

Télécharger

