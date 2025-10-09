Le premier gouvernement de la Ve République dévoilé

Le suspense a pris fin. Après plus de cinq mois d’attente, le premier gouvernement de la Ve République a été dévoilé mercredi soir. Ce jeudi, La Nouvelle Tribune publie l’intégralité de la liste des ministres nommés par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Ce nouveau gouvernement se distingue par sa structure repensée et une organisation inédite autour de pôles ministériels stratégiques. Il associe ministres de plein exercice et ministres délégués, avec pour objectif de renforcer la coordination, la réactivité et l’efficacité de l’action publique.

La composition met en lumière une volonté affirmée de renouvellement générationnel, avec l’arrivée de plusieurs nouvelles figures, tout en s’appuyant sur des personnalités expérimentées issues de la précédente équipe.