Adebayor s’engage contre le racisme dans le football

Sheyi Emmanuel Adebayor © Emmanuel Pita/republicoftogo.com

La FIFA vient de lancer une initiative dans sa lutte contre le racisme et les discriminations dans le football. Pour porter ce combat, l’instance mondiale a choisi de confier la parole à ceux qui en ont fait l’expérience directe : les légendes du ballon rond.

Parmi ces figures emblématiques, le Togolais Sheyi Emmanuel Adebayor figure en bonne place aux côtés d’icônes africaines comme l’Ivoirien Didier Drogba et le Libérien George Weah. Ensemble, ils intègrent un panel international chargé de porter la voix des joueurs et de sensibiliser l’opinion publique comme les instances dirigeantes du football.

En tant qu’ancienne star des Éperviers du Togo et joueur passé par les plus grands championnats européens, Adebayor apporte son expérience et son vécu. 

Les détails sont à lire vendredi dans Togo Réveil. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

De la crise à l’émergence

De la crise à l’émergence

Longtemps marquée par de profondes difficultés, l’agriculture togolaise, qui occupe plus de 60 % de la population active et contribue à environ 40 % du produit intérieur brut (PIB), connaît aujourd’hui un nouveau souffle, observe Togo Matin dans son édition de vendredi.

Les cantines scolaires réduisent la faim et le décrochage

Les cantines scolaires réduisent la faim et le décrochage

Dans de nombreuses écoles à travers le pays, les récréations ne riment plus avec faim ni abandon scolaire. Grâce aux cantines scolaires, des milliers d’élèves reçoivent chaque jour un repas chaud, équilibré et préparé localement, rapporte le journal Waraa paru jeudi.

Un symbole en jeu pour l’ANC fragilisée

Un symbole en jeu pour l’ANC fragilisée

La question plane avec insistance : Jean-Pierre Fabre pourra-t-il conserver la tête de la commune Golfe 4 ? Depuis la tenue des élections municipales du 17 juillet dernier, la réponse semble de moins en moins évidente pour le leader de l’Alliance nationale pour le changement (ANC).

