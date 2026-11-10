Aného, capitale de l’histoire

La cinquième édition du Festival international d’histoire d’Aného (FIHA) se tient du jeudi 12 au dimanche 15 novembre. L’Union européenne en est l’invitée d’honneur, indique Le Médium.

Le festival est organisé par la Fondation Aquereburu & Partners et la commune des Lacs 1, avec le soutien de partenaires institutionnels, techniques, culturels et économiques.

Le choix d’Aného n’a rien d’un hasard. Bâtie entre l’océan et la lagune, l’ancienne capitale est l’un des berceaux de l’histoire togolaise, marquée par la présence portugaise, allemande puis française, et riche d’un patrimoine colonial et religieux.

En invitant l’Union européenne, le FIHA ouvre un dialogue sur l’histoire partagée entre l’Afrique et l’Europe.