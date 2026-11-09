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L’or vert vise 300 000 tonnes

Le Togo veut produire 300 000 tonnes de soja lors de la campagne 2026-2027, rapporte Togo Matin dans son édition de lundi. La filière mise aussi sur la transformation locale.

Priorité à la transformation © republicoftogo.com

Le Togo veut produire 300 000 tonnes de soja lors de la campagne 2026-2027, rapporte Togo Matin dans son édition de lundi. La filière mise aussi sur la transformation locale.

L’objectif confirme l’essor spectaculaire de la culture du soja au Togo. En huit ans, la production est passée de 25 000 à plus de 260 000 tonnes. Le pays s’est imposé de 2020 à 2023 comme premier exportateur africain de soja biologique vers l’Union européenne.

La filière fait vivre près de 200 000 ménages. Elle veut désormais créer plus de valeur sur place : huile, tourteaux pour l’alimentation animale, farines et produits alimentaires transformés au Togo plutôt que vendus bruts.

L’objectif de 300 000 tonnes n’est qu’une étape. Les acteurs de la filière visent à terme une production de 600 000 à 800 000 tonnes.

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Togo Matin N°1676.pdf

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