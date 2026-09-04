Togo-Vietnam : un partenariat historique relancé à Bichkek

Faure Gnassingbé, s'est entretenu en début de semaine à Bichkek, au Kirghizistan, avec la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan. La rencontre s'est tenue en marge du 26ᵉ sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Les deux personnalités ont examiné les mécanismes susceptibles de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent Lomé et Hanoï. Selon Togo Matin, les deux pays entendent notamment développer leur coopération dans les secteurs de l'agriculture et de l'éducation.

La vice-présidente vietnamienne a affirmé la volonté de son pays d'élargir sa coopération avec le Togo, notamment en partageant son expertise et en transférant des technologies dans le secteur agricole, afin de contribuer à la sécurité alimentaire.