Hausse significative des IDE

Les investissements étrangers au Togo ont bondi de 27,3 % en 2025, pour atteindre 2 063 millions de dollars. Le chiffre, repris par Togo Matin illustre la confiance croissante des capitaux étrangers dans le climat des affaires.

Cette progression du stock d’IDE a été mise en avant fin juillet 2026 à Lomé, lors d’un atelier réunissant organisations patronales, entreprises et bailleurs de fonds.

Le Togo, dont le port en eau profonde de Lomé reste le principal atout logistique, cherche à industrialiser davantage son économie en transformant localement ses matières premières agricoles et minières.