Hausse significative des IDE
Les investissements étrangers au Togo ont bondi de 27,3 % en 2025, pour atteindre 2 063 millions de dollars. Le chiffre, repris par Togo Matin illustre la confiance croissante des capitaux étrangers dans le climat des affaires.
Les investissements étrangers au Togo ont bondi de 27,3 % en 2025, pour atteindre 2 063 millions de dollars. Le chiffre, repris par Togo Matin illustre la confiance croissante des capitaux étrangers dans le climat des affaires.
Cette progression du stock d’IDE a été mise en avant fin juillet 2026 à Lomé, lors d’un atelier réunissant organisations patronales, entreprises et bailleurs de fonds.
Le Togo, dont le port en eau profonde de Lomé reste le principal atout logistique, cherche à industrialiser davantage son économie en transformant localement ses matières premières agricoles et minières.
Information additionnelle
Togo Matin N°1649.pdfTélécharger