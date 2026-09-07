Rubriques

Tendances:
Médias

Hausse significative des IDE

Les investissements étrangers au Togo ont bondi de 27,3 % en 2025, pour atteindre 2 063 millions de dollars. Le chiffre, repris par Togo Matin illustre la confiance croissante des capitaux étrangers dans le climat des affaires.

L'industrie demeure la priorité © republicoftogo.com

Les investissements étrangers au Togo ont bondi de 27,3 % en 2025, pour atteindre 2 063 millions de dollars. Le chiffre, repris par Togo Matin illustre la confiance croissante des capitaux étrangers dans le climat des affaires.

Cette progression du stock d’IDE a été mise en avant fin juillet 2026 à Lomé, lors d’un atelier réunissant organisations patronales, entreprises et bailleurs de fonds.

Le Togo, dont le port en eau profonde de Lomé reste le principal atout logistique, cherche à industrialiser davantage son économie en transformant localement ses matières premières agricoles et minières.

Information additionnelle

Togo Matin N°1649.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Togo-Vietnam : un partenariat historique relancé à Bichkek

Togo-Vietnam : un partenariat historique relancé à Bichkek

Faure Gnassingbé, s'est entretenu en début de semaine à Bichkek, au Kirghizistan, avec la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan. La rencontre s'est tenue en marge du 26ᵉ sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Un parcours exemplaire

Un parcours exemplaire

L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) change de visage à sa tête. Depuis le 1er septembre, le Professeur Palokinam T. Pitché assume les fonctions de directeur général de cette institution spécialisée de la Cédéao dans le domaine de la santé, rapporte Le Populiste, paru jeudi.

Le cash résiste toujours au Togo

Le cash résiste toujours au Togo

Le mobile money s'impose progressivement, mais le cash reste au cœur des usages, souligne la Commission bancaire de l'UEMOA dans un rapport publié jeudi par L'Économiste.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.