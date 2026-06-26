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Aného prend la vague

La ville d'Aného a accueilli il y a quelques jours la Journée internationale de surf, indique L’Union.

Glisse et passion © republicoftogo.com

La ville d'Aného a accueilli il y a quelques jours la Journée internationale de surf, indique L’Union.

Né dans les îles du Pacifique - Hawaï et Polynésie - le surf est aujourd'hui l'un des sports nautiques les plus pratiqués dans le monde, avec environ 35 millions de pratiquants répartis dans plus de 100 pays. Officiellement reconnu sport olympique depuis les Jeux de Tokyo 2020, il conjugue performance athlétique, connexion avec la nature et culture lifestyle qui lui confère une dimension bien au-delà du simple sport.

La côte ouest-africaine, avec ses vagues généreuses issues de l'Atlantique, offre des conditions idéales pour la pratique.

Information additionnelle

L'Union N°1969.pdf

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